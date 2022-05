Dia das Mães é celebrado com ações no Terminal Carapicuíba da EMTU

Para homenagear o Dia das Mães, que será celebrado no domingo (8), a EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo preparou 11 ações ao longo do mês para as passageiras de cinco terminais metropolitanos.

Uma delas será nesse sábado (7), dia em que o Instituto Embelleze estará no Terminal Carapicuíba realizando maquiagens e oferecendo cortes de cabelos aos passageiros, além de darem dicas de auto maquiagem e cuidados com a pele.

No dia 13 o Terminal Carapicuíba terá novas ações para os usuários. O local receberá profissionais da Secretaria da Saúde do município, que vão disponibilizar vacinas contra Covid-19 e sarampo para a população em geral e de gripe para idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. Haverá também agendamento de mamografia para as passageiras.

Confira abaixo as ações e os horários.

Corte de cabelo, maquiagem e cuidados com a pele

Data: 7/5 das 9 às 12h

Agendamento mamografia, vacinação, testes de glicemia, aferição de pressão

Data: 13/5 das 10h às 14h

Local: Terminal Metropolitano Carapicuíba (Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10 – Carapicuíba).