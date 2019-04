Dia das Mães no Continental Shopping tem sorteio de 10 vales-compra de R$ 5 mil

Em campanha promocional de Dia das Mães, o Continental Shopping sorteará 10 vales-compra, no valor de R$ 5 mil cada, para uso nas lojas do shopping, totalizando R$ 50 mil em prêmios.

Para participar, os clientes devem acumular R$ 300 em compras nas lojas e quiosques participantes no período de 23 de abril a 12 de maio e responder a seguinte pergunta: “Qual o shopping que irá sortear 10 vales-compra de 5 mil?”.

A troca para o sorteio acontecerá no 2º piso do shopping de segunda a sábado das 10h às 22h e nos domingos e feriados das 12h às 20h.

Segundo o gerente de marketing do Continental, as expectativas para o período são otimistas. “O Dia das Mães sempre aquece as vendas do setor. Neste período esperamos um grande crescimento no fluxo de clientes”, afirma Rodrigo Rufino.

Serviço

Campanha Dia das Mães – Continental Shopping

Período: De 23 de abril a 12 de maio

Promoção: A cada 300 reais em compras concorra a um vale-compra no valor de 5 mil reais.

Posto de troca: 2º piso

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo, SP

Mais informações: (11) 4040-4981 – www.continentalshopping.com.br