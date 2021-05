Dia das Mães no Iguatemi Alphaville tem dicas online sobre moda, arquitetura e gastronomia

O Iguatemi Alphaville, em Barueri, decidiu antecipar sua campanha de Dia das Mães e apresenta o vídeo com o tema “With love”, narrado por Constanza Pascolato, famosa consultora de moda. Além disso, para celebrar a data, o shopping tem uma série de convidadas que vão conversar sobre moda, arquitetura gastronomia, arte e beleza entre os dias 3 e 9 de maio, nas redes sociais.

publicidade

Entre as convidadas estão Isabella Fiorentino, Vic Ceridono, Bárbara Migliori, Isabela Akkari e Sophia Alckmin. Para assistir as conversas, basta acessar o Iguatemi Daily no Instagram. “Sabemos da importância afetiva desta data e como o sentimento do amor é capaz de reforçar o elo entre as pessoas. Por isso, desejamos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, criando um laço emocional e fazendo parte deste dia de uma forma especial”, diz Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Rede Iguatemi.

Além do bate-papo repleto de conteúdo dedicado às mamães, shopping lançou uma novidade para os seus clientes: até o dia 9 de maio, quem fizer compras a partir de R$ 600 reais, nas lojas do shopping Iguatemi Alphaville, será presenteado com um desodorante corporal Verbena 250ml e um sabonete Verbena Karité 50g, produtos da linha Provence, todos da L´occitane.

publicidade

O Iguatemi Alphaville está funcionando em horário reduzido, de segunda a sábado, das 11h às 19h, e aos domingos e feriados, das 13h às 19h. No drive-thru, delivery e take away, basta entrar em contato com a loja preferida e faz os pedidos. Os clientes também podem aproveitar o Iguatemi 365 (www.iguatemi365.com/), e-commerce da rede, que realiza entregas para diversas regiões do Brasil.

EM OSASCO// Mídias digitais, manutenção, visagismo e outros: cursos gratuitos abrem inscrições