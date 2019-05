Dia das Mães: shopping em Osasco oferece oficinas de moda, beleza e bem-estar

Para celebrar o Dia das Mães, o SuperShopping Osasco oferece uma programação com desfile itinerante recheado de dicas de presentes, além de mais de 500 vagas em oficinas de moda, beleza e bem-estar com o Senac Osasco.

Cerca de 30 das principais marcas do shopping center são reunidas em um desfile que percorre os corredores do empreendimento, abrindo a agenda comemorativa no final de semana anterior ao Dia das Mães.

A ideia é mostrar para os visitantes todas as opções de presentes das lojas que são ideais para os diferentes perfis de mães ou de quem representa esse papel na vida deles. Vestuário, calçados, acessórios, maquiagens e perfumes fazem parte desse encontro com as tendências da moda.

A comemoração contínua por todo o mês de maio com as oficinas gratuitas em parceria com o Senac Osasco. Os workshops, que já são tradicionais no shopping center, promovem momentos de relaxamento e cuidado, com aulas sobre estilo, máscaras faciais, truques de maquiagem, massagem e muito mais.

As atividades começam nesta segunda-feira, 6 de maio, e a participação é gratuita, basta escolher entre as opções na Senac Service Store do SuperShopping Osasco. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas com antecedência.

Confira a programação completa das oficinas: