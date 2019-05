Dia das Mães tem show gratuito de Luiza Possi em Barueri

A cantora e futura mamãe Luiza Possi faz show gratuito no Cultura no Parque deste domingo, dia 12, em homenagem ao Dia das Mães. O show começa às 11h no Parque Municipal Dom José.

Dona de uma voz marcante, Luiza Possi, filha da cantora Zizi Possi, afirmou, em entrevista ao Jornal Oficial de Barueri, que está vivendo um momento muito abençoado, nos dias que antecedem o nascimento do seu primeiro filho.



Luiza vai interpretar seus grandes sucessos em homenagem a todas as mães da cidade, além de uma homenagem à sua própria mãe. Na noite anterior à apresentação em Barueri, Luiza vai estrear com a mãe o show “Zizi & Luiza Possi”, na casa de shows Tom Brasil, em São Paulo.

Publicidade

***

Leia também: Jovem atingido por raio em Carapicuíba ainda está na UTI: “Peço que continuem orando”, diz mãe

***

“Esse encontro com a Zizi no palco tem muito a ver com a minha gravidez. Me deu muita vontade de fazer uma reverência à minha maior referência, que é a minha mãe. E o Dia das Mães era a data perfeita para isso”, revelou.

Publicidade

Luiza Possi gravou seu primeiro disco em 2001, “Eu Sou Assim”, que contou com o sucesso da faixa-título, tema da novela “Mulheres Apaixonadas”, da Rede Globo, e com “Dias Iguais”, que entraram para as principais paradas musicais do país.

***

Leia também: Pegadinha faz usuários do Facebook colocarem empresa sediada em Osasco no nome

***

Sobre os projetos da cantora, ela disse que, além da turnê com a mãe, está dando sequência ao show “Piano e Voz”. “Estou no estúdio gravando meu novo álbum. Foram três anos até o lançamento de inéditas. Nesse período fiz ‘Divas’, ‘Show dos Famosos’, ‘Tributo a Michael Jackson’, mas realmente faltava a música que chamasse meu coração: ‘Desejo Preferido’ foi a música que eu ouvi depois de três anos e me apaixonei”, contou.

***

Leia também: Até R$ 998: mais de 2 milhões ainda não sacaram o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2017

***