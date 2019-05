Dia das Mães tem sorteio de dois carros 0km em shopping de Osasco

Iniciando as comemorações do 10º aniversário do Shopping União de Osasco, o centro comercial preparou uma campanha especial para o Dia das Mães, no domingo, 12 de maio. Os clientes que fizerem compras no empreendimento poderão concorrer a dois carros Renault Kwid Life 0km.

Para participar, a cada R$ 300,00 nas lojas e quiosques participantes, os clientes deverão comparecer ao balcão da promoção, no Piso Autonomistas, e apresentar as notas fiscais juntamente com documento com foto. Em seguida, será disponibilizado um cupom para concorrer aos sorteios dos dois carros.

O sorteio dos prêmios acontecerá no dia 13 de maio, às 11h, no Piso Autonomistas do Shopping União de Osasco.