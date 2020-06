Dia de Santo Antônio será marcado por missa online e leilão de bolos em Osasco

Devido a pandemia do novo coronavírus, o Dia de Santo Antônio, padroeiro de Osasco, celebrado no sábado (13), não terá comemorações realizadas pela Catedral de Santo Antônio. Este ano, o dia do padroeiro da cidade contará com missa online, sinos e um leilão de bolos.

Com a ausência da tradicional procissão e do show pirotécnico em frente a igreja, que reúne milhares de pessoas, os fiéis poderão acompanhar a missa por meio das redes sociais da Catedral em dois horários. A primeira celebração será às 10h, com o Bispo Dom João Bosco, e a segunda às 15h, com Monsenhor Claudemir José dos Santos, da Diocese de Osasco.

Apesar de permanecer fechada com a pandemia de Covid-19, a igreja se readequou e trouxe novidades neste ano. Três bolos de Santo Antônio, preparados pelo Monsenhor Claudemir, serão leiloados para ajudar na manutenção da Catedral.

Os interessados em participar do leilão virtual deverão fazer um cadastro que no site da Catedral de Osasco, também na “Secretaria Virtual”, e serão direcionados para um grupo de WhatsApp onde poderão fazer seus lances.

Bolo de Santo Antônio

Os preparativos para o Dia de Santo Antônio geralmente começam em meados de março com a montagem da quermesse. Todo ano a comunidade se mobiliza para a festa, que neste ano chegaria a 90ª edição.

Sem a festa, a Catedral vai comercializar o tradicional bolo de Santo Antônio. As encomendas podem ser realizadas por meio do site da Catedral, basta acessar a “Secretaria Virtual”. Cada pedaço de bolo é vendido por R$ 10 e a retirada será feita no sábado (13), das 9h às 17h30, via drive thru, que será instalado no estacionamento da igreja.

O valor arrecadado com os pedaços de bolo e com o leilão será destinado à manutenção da Catedral de Osasco, que atua no combate a fome e atende mais de 100 famílias carentes também durante a pandemia.