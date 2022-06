Dia de Santo Antônio terá procissão e missas em Osasco

Osasco comemora do Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, na segunda-feira, 13 de junho. A data será marcada por uma programação especial preparada pela Catedral de Santo Antônio, que inclui missas e procissão.

As celebrações, que esse ano tem como tema central “Santo Antônio, novo jeito de ser Igreja!”, começam com a realização da Santa Missa e benção do bolo, às 7h, e prosseguem com a Santa Missa Diocesana, às 10h, com celebração de Dom João Bosco.

Na parte da tarde, às 15h, será realizada a Missa Solene, com imagem e relíquia do Santo, seguida de procissão pelas ruas adjacentes e celebração de Monsenhor Claudemir, retornando à Catedral e encerrando as comemorações.

Bolo de Santo Antônio

Os fiéis que quiserem adquirir o tradicional bolo de Santo Antônio (pedaços ou inteiro) podem fazer a encomenda antecipada no site https://catedraldeosasco.com.br/. Os pedaços de bolo poderão ser comprados somente no dia 13, das 8h às 12h, no Espaço Catedral (Rua Dom Ercílio Turco, 60 – Vila Osasco). Toda a renda será revertida para a manutenção da igreja.

SERVIÇO

Dia do padroeiro de Osasco

Dia: 13/6

Missas: às 7h, às 10h e às 15h, sendo a última missa seguida de procissão