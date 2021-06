Dia dos Namorados: 15 sentimentos que todo apaixonado sente

Beijar na boca e ficar de chamego. Tem coisa melhor? Mas um namoro ou casamento vai além disso. Toda relação envolve uma complexidade de sentimentos, muitas vezes difíceis de entender e até de traduzir em palavras.

Além de presentear e curtir quem ama, a psicóloga, psicanalista e psicoterapeuta Beatriz Breves te convida, neste Dia dos Namorados, a refletir sobre esse turbilhão de emoções que se traduz na palavra amor.

A partir do livro “Falando de sentimentos com Beatriz Breves”, foram selecionados 15 sentimentos que todo apaixonado sente. E, claro, existem muitos outros. A autora estimula que os casais sempre verbalizem as emoções, o que ajuda cada um a se conhecer melhor e também a tornar a relação a dois mais franca e saudável.

Alegria

Pode assumir diversos tons e até semitons, com diferentes qualidades de vibrações. Há a alegria de viver, que é duradoura, e a transitória, por exemplo ao ganhar um presente.

Amizade

Dificilmente chega de repente. É, em si mesma, resultado de magia, provocada pela fusão das porções de amor, aceitação e respeito às diferenças. E mesmo depois da partida não sai de dentro da gente.

Amor

Nunca está sozinho, sempre vem acompanhado de outros sentimentos. Acompanhado da alegria, reluz esperança; do carinho, exala aconchego; da segurança, inspira confiança; da liberdade, raia paz.

Apego

O carcereiro dos sentimentos, que aprisiona a pessoa a si mesma ou a seus interesses. Tem sua origem na falta, na busca de um alívio ao sofrimento em consequência de uma ausência.

Carinho

Doce como mel e singelo como as rosas, seu sabor aquece o ser, e suas cores embelezam a vida. Às vezes reflete no olhar, em outras em um leve toque. Um afago que acolhe e aconchega.

Desejo

Aquele que diverte. Contos de fadas que habitam o nosso mundo interno. Só é preciso cuidado para não transformar leves e gostosos desejos em sentimentos pesados e destrutivos.

Encanto

O mago dos sentimentos. Ao tocar os recantos da alma, realiza o mistério de uma magia. E desdobrando em versos o Ser, o recita em um poema, que se torna fonte de esperança. Mas a decepção pode quebrar o encanto.

Mágoa

É aquele que descolore: o que era brilhante, torna-se opaco; o que era afeição, transforma-se em descrença. Provoca um hematoma na alma que, algumas vezes, custa a passar, em outras não passa.

Paixão

Pode ser tão apavorante quanto maravilhosa; tão demorada quanto fugaz; tão calorosa quanto fria; tão amorosa quando assassina. E pode ser tudo isso junto e ao mesmo tempo.

Perdão

Tão difícil de se alcançar… e, às vezes, de se dar. Ao agregar o sentimento de empatia, é o que nos torna capazes de perdoar. Ao agregar o sentimento de humildade, permite aprender com os próprios erros.

Preocupação

Ao mesmo tempo que gera tensão, pode significar o alerta para a busca de novos caminhos. O mal-estar pode ser também o início de soluções, de encontrar tranquilidade, paz e boas noites de sono.

Respeito

Ele se estrutura na educação, levando a pessoa ao exercício dos direitos e deveres, também ressignificando a manutenção da dignidade nas relações.

Saudade

Existe a saudade do que nos faz bem ou mal, a que nos conduz à alegria ou à tristeza, a que nos move ao arrependimento ou à compaixão.

Ternura

Acolhe e suaviza as dores de uma alma. Tanto para quem a sente quando para quem a recebe, a ternura traz em si a leveza da vida. Um sentimento que abraça, emanando compreensão e amor.

Vaidade

Funciona como um camaleão: muda sua cor, de acordo com o contexto. Se muito grande, vibra na arrogância. Se muito pequeno, no desleixo. Se na medida equilibrada, na satisfação.

