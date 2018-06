Dia dos Namorados: Bulevar de Barueri terá decoração e programação especias

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri preparou uma programação especial no Bulevar Central da cidade em celebração ao Dia dos Namorados. De 8 a 17 de junho, os casais de todas as idades poderão aproveitar momentos românticos com o mozão.

O “Boulevard dos Namorados” receberá decoração temática especial com cupidos, corações e espaço para fazer selfs, além de oferecer aos enamorados deliciosas comidinhas e bebidas para aquecer as noites frias de inverno.

No dia 12, para fechar a noite em grande estilo, haverá dois shows. O primeiro com o grupo Trovadores Urbanos, que fará uma memorável serenata com lindas canções de amor. Dando continuidade ao romantismo, a cantora italiana Mafalda Minnozzi sobe ao palco com um repertório para emocionar o público do começo ao fim.

Mafalda é conhecida pela incrível presença de palco, com emoção e sensibilidade durante o seu show. Das músicas que interpreta destacam-se “Come Prima” e “Come le Rose”, que fez parte da trilha sonora da novela Terra Nostra, da Rede Globo.

Neste show a cantora deverá apresentar o seu último trabalho “Romantica”, em que relembra os principais compositores italianos como Ennio Morricone, Sergio Endrigo, Pino Donaggio. Entre as canções estão “Dio Come ti Amo”, “Amore Baciami” e “Sapore di Sale”.

Concurso Cultural

Para completar a data, os que participarem do 1º Concurso Cultural do Dia dos Namorados podem ganhar uma estada romântica no Bourbon Alphaville Business Hotel. Os quatro melhores poemas, que deverão ser inéditos, serão premiados.

O primeiro colocado, com a estada no Hotel; o segundo, com um par de ingressos para a peça “A Tia É um Show”; o terceiro e quarto colocados receberão brindes. Para participar precisa ter mais de 18 anos. O regulamento estará no portal eletrônico de Barueri.