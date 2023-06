Dia dos Namorados: Continental Shopping prepara espaço para fotos e brindes

O Continental Shopping promove até o dia 12 de junho, das 13h às 19h, um espaço “instagramável” para os casais registrarem o Dia dos Namorados. A campanha “Porque amor a gente compartilha” também oferece brindes especiais e surpresas de lojas parceiras, como Plucky, Boali, Flora Pura, Acium e Makibella.

Outro ponto bacana da ação são as dicas de presentes de uma curadoria especial para todos os todos os tipos de bolsos, gostos e casais, exibidos nos tradicionais cubos de exposição.

“O Continental Shopping espera proporcionar aos clientes e lojistas, aquilo que faz de melhor: estreitar laços através de experiências únicas e especiais”, afirma o empreendimento.

Mais informações no site www.continentalshopping.com.br ou nas redes sociais do shopping, @continentalshopping no Facebook e no Instagram. O Continental Shopping está localizado na Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré, São Paulo.