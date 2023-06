Dia dos Namorados na Roda Rico tem jantar romântico com cabine VIP

A Roda Rico, considerada a maior roda gigante da América Latina e que está localizada ao lado do Parque Villa-Lobos, na zona Oeste de São Paulo, preparou um pacote especial para o Dia dos Namorados.

A ação acontece no dia 12 de junho, entre às 17h e 20h, e contempla o passeio na cabine da Roda Rico, com uma experiência gastronômica e itens que servirão de recordação da comemoração para o casal.

O pacote inclui: cabine VIP com duas taças de espumante; tábua de frios (presunto cru, salame, brie, gouda, cracker de gergelim e linhaça, ciabatta, patê de azeitonas pretas, damasco seco e uva) e uma garrafa de vinho Sierra Batuco Cabernet Sauvignon 2022 Chileno Tinto, para consumo nas mesas da área da bilheteria; duas fotos impressas; bombons e pingente com gravação à laser da loja de souvenirs Waiss.

O casal fará as fotos na chegada, será direcionado para a área de consumo da tábua de frios e vinho, seguido do passeio na cabine VIP. A experiência para o casal custa R$ 649,90.

Como benefício para clientes da plataforma Rico, a marca detentora dos naming rights da atração oferece desconto de 50% na compra do pacote. Para obter o desconto, o usuário da Rico deve fazer a compra na categoria indicada como “EXPERIÊNCIA NAMORADOS RICO – O AMOR ESTÁ NO AR”, e comprovar a titularidade do serviço da plataforma Rico no momento da chegada à roda-gigante. O valor nesta modalidade é de R$ 329,90.

SERVIÇO

Experiência Namorados Roda Rico

Quando: segunda-feira, 12 de junho, das 17h às 20h

Ingressos: Portal Sympla

Preços: De R$ 329,90 (para clientes da plataforma Rico) a R$ 649,90

Endereço: Avenida Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo