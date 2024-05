Dia dos Namorados: Shopping União de Osasco sorteia carro elétrico BYD

O Shopping União, em Osasco, promove o sorteio de um moderno carro elétrico BYD para comemorar a data mais romântica do ano: o Dia dos Namorados, em 12 de junho.

Os casais apaixonados que quiserem concorrer ao BYD DOLPHIN MINI EV precisam acumular R$ 300 em compras ou seus múltiplos, registrar as notas fiscais via aplicativo Prizor ou no balcão de autoatendimento, localizado no Piso Autonomistas, para gerar o número da sorte.

A campanha de Dia dos Namorados começou hoje (28) e vai até o dia 12 de junho. Já o sorteio será realizado no dia 15 de junho, pela Loteria Federal, com divulgação do resultado em até 10 dias.

Outras informações sobre a campanha, lojas participantes e sorteio podem ser consultadas por meio do site oficial shoppinguniao.com.br.

Dia dos Namorados no Shopping União

Período da campanha: 28 de maio a 12 de junho

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.