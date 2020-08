Dia dos Pais: Americanas oferece cashback de até 30% no site e app na seleção de presentes

Para celebrar o Dia dos Pais, a Americanas preparou diversas promoções para todos os tipos de pais, em departamentos como games e informática, móveis e decoração, telefonia e cozinha, entre outros. No site e no app, além da possibilidade de parcelar as compras em até 12 vezes sem juros, os clientes que pagarem com Ame Digital poderão receber até 30% de cashback, ou seja, parte do dinheiro de volta.

Entre as dicas de presentes estão o smartphone Motorola Moto E6S, por apenas R$ 979,00; Google Chromecast 3 por R$ 419,99 e aparador de pelos Multigroom com 6 acessórios e necessaire da Philips por R$159,99.

Lojas físicas

Já quem comprar das lojas físicas poderá aproveitar a entrega rápida. O cliente que optar pela opção “Pegue ou receba hoje”, disponível no site e app da marca, ou pelo WhatsApp (21-40420321), receberá o produto em casa no mesmo dia.

Publicidade

Entre os produtos disponíveis nesta modalidade estão o barbeador Philips Oneblade, por R$179,90, a churrasqueira elétrica Mondial, vendida a R$159,90, e a parafusadeira Mondial, por R$129,90, entre outros. As entregas no mesmo dia são garantidas para pedidos realizados até às 16h.