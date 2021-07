Dia dos Pais: quem gastar R$ 250 no SuperShopping Osasco ganhará garrafa de vinho

Para celebrar o Dia dos Pais o SuperShopping Osasco recebe uma exposição especial da Vinícola Goes, uma das maiores produtoras de vinho do país. Com a campanha “Viva Essa Conexão”, além de conhecer a história da marca e curiosidades sobre a bebida, o público pode trocar as notas fiscais das compras feitas nas lojas do empreendimento por uma garrafa de vinho.

Para fazer a troca, basta juntar os comprovantes de compras até totalizar R$ 250, cadastrar todas as notas fiscais no balcão de troca (no Piso 2), ao lado da loja Morana, e retirar a garrafa. A promoção é limitada a uma garrafa por CPF e é válida para compras nas lojas físicas e na Loja Virtual até o dia 15 de agosto ou enquanto durarem os estoques.

“Neste ano, vamos dar um sabor especial à comemoração e presentear as famílias com um momento inesquecível. É hora de estarmos, presencialmente ou à distância, com aquela pessoa tão importante na nossa vida que sempre cuidou de nós, e brindar ao amor e a união”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

O SuperShopping Osasco dá ainda sugestões para quem quer acertar na escolha dos presentes para o Dia dos Pais. C&A, Hering, Renner e M. Officer são as dicas para renovar o visual. Já O Boticário traz cremes corporais e perfumes para todos os estilos e gostos. Se a ideia é apostar em um bom livro, CD e DVD, a Saraiva é ma opção e a Samsung é a responsável pelos aparelhos eletrônicos mais modernos do mercado.

O empreendimento funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, seguindo todos os protocolos contra o novo coronavírus. O cliente que quiser garantir as compras sem sair de casa, conta com os serviços de delivery, dive-thru e com a Loja Virtual.