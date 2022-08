Dia dos Pais: SuperShopping Osasco oferece kit de cerveja artesanal a quem gastar R$ 300 em compras

O SuperShopping Osasco preparou um mimo especial para comemorar o Dia dos Pais, que é no domingo (14): quem gastar R$ 300 em compras leva para casa um kit de cerveja artesanal da NK OZ, marca local que faz referência ao apelido da cidade.

Para participar da promoção e levar para casa o kit, que contém uma cerveja artesanal Calico Jack Summer de 473ml e um copo de vidro customizado, basta acumular R$ 300 em compras em qualquer loja do shopping center.

A retirada do mimo acontece no balcão de trocas, localizado no 2º Piso, ao lado da Centauro, mediante cadastro e apresentação das notas fiscais. A campanha segue até o dia 14 ou enquanto durarem os estoques.

São mais de 130 lojas disponíveis no empreendimento para caprichar na escolha do presente para o pai, avô, mãe ou até um tio especial. Renner, C&A, Fatto a Mano, Lupo e Hering são as dicas para quem quer caprichar no look, enquanto Side Walk, Authentic Feet, Crocs, Centauro e Havaianas completam a escolha com calçados lindos e confortáveis.

O horário de funcionamento do SuperShopping Osasco é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.