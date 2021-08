Dia dos Pais tem live especial de Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho vai embalar o Dia dos Pais, no domingo (8), com uma live especial que será transmitida no canal da marca Reserva no YouTube. A partir das 17h, toda a família poderá curtir, de casa, os maiores sucessos do artista.

A live faz parte da campanha de Dia dos Pais da Reserva “O Melhor de Mim é Você”, que destaca a diversidade entre as relações entre pais e filhos. A transmissão ao vivo será feita diretamente do canal da Reserva no YouTube.

Além de aproveitar as músicas, durante a live o público poderá contribuir com a Associação Civil Banco de Alimentos e o projeto Mesa Brasil, do SESC, por meio de doações. Toda a arrecadação será destinada às pessoas em situação de segurança alimentar atendida pelas instituições escolhidas.

