Dia dos Pais terá show gratuito de Luciana Mello, Léo Maia e Wilson Simoninha em Barueri

No Dia dos Pais (domingo, 12 de agosto), o Parque Municipal Dom José recebe o show com os cantores, e filhos de grandes artistas da MPB, “Os Filhos dos Caras”. No grupo, a segunda geração dos palcos é integrada por Luciana Mello, Léo Maia e Wilson Simoninha. O show organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo é gratuito e acontece às 11h no Palco Bosque do Parque.

Publicidade

O grupo “Os Filhos dos Caras” é uma homenagem dos filhos à música e a seus pais, reunindo no mesmo palco herdeiros de grandes ídolos brasileiros. Luciana é filha de Jair Rodrigues, Simoninha, de Wilson Simonal e Léo, filho de Tim Maia. Eles vão mostrar canções dos pais e do próprio repertório.

Homenageando a vida e obra de seus ascendentes, em um movimento musical e amoroso, eles dão de presente ao público novas memórias emocionais.

No repertório, canções como “Azul da Cor do Mar” e “Gostava Tanto de Você”, de Tim Maia, e “Disparada” e “Deixa Isso pra Lá”, que foram interpretadas por Jair Rodrigues, além de clássicos de Wilson Simonal como “Nem Vem que Não Tem” e “Sá Marina”, entre outros sucessos “dos Caras”.

Endereço

O Parque Municipal Dom José, fica na rua Ângela Mirella, 500, Vila Porto, em Barueri e a entrada é gratuita.