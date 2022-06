Dia Mundial do Skate será comemorado em Itapevi com evento gratuito nesta terça (21)

Dia Mundial do Skate será comemorado em Itapevi com evento gratuito nesta...

O Itapevi Skate Park recebe, nesta terça-feira (21), das 18h às 21h30, uma programação especial para comemorar o Dia Mundial do Skate. Evento é gratuito e aberto ao público.

Haverá performances da modalidade de street (rua), com a participação de skatistas locais, além de apresentações do DJ Ivan Menegari e dos artistas Covil Corp e Lyvinte, ambos do segmento do Trap – novo estilo de rap, vertente do hip hop com rap.

Durante as atrações, o público encontrará ainda food trucks, com diversas opções de lanches e bebidas (pago o que for consumido).

Itapevi Skate Park está localizado na avenida Feres Nacif Chaluppe, 75, no Centro (Corredor Oeste, ao lado da delegacia).

SERVIÇO

Itapevi celebra Dia Mundial do Skate

Quando: 21/06, terça-feira – das 18h às 21h30 /

Onde: Itapevi Skate Park (avenida Feres Nacif Chaluppe, 75, Centro) /

Entrada gratuita