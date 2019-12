Dia Nacional do Rodeio é sancionado por Bolsonaro

Foi sancionada nesta quarta-feira (4), pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei 13.922 que institui o Dia Nacional do Rodeio, a ser comemorado no dia 4 de outubro – data em que se comemora também o dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais.

A lei teve origem no Projeto de Lei 6218/16, do deputado Capitão Augusto (PL-SP), aprovado pela Câmara em 2018 e pelo Senado no início de outubro.

Capitão Augusto afirma que os rodeios são relacionados às atividades de trabalho do meio rural e têm grande relevância cultural no Brasil, atraindo grandes públicos em eventos como a festa do Peão de Barretos (SP).

Agência Câmara Notícias