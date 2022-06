Diana, do Barueri, não segue com a seleção de vôlei na Liga das Nações

Diana, do Barueri, não segue com a seleção de vôlei na Liga...

A jogadora de vôlei Diana Duarte Alecrim, central titular da seleção feminina de vôlei, não seguirá com o time na próxima fase da Liga das Nações (VNL), disputada na Bulgária entre os dias 28 de junho e 3 de julho.

O motivo é que a atleta vai passar por uma cirurgia ortognática, que já era de conhecimento do técnico José Roberto Guimarães, e, dependendo de como ocorrerá a recuperação, só volte para a Superliga 2022/2023, pelo Barueri Vôlei.

A seleção feminina encerrou a segunda etapa da VNL em Brasília (DF) nesse domingo (19) com vitória sobre a Sérvia por 3 sets a 0 (25/21, 25/9 e 25/21), no ginásio Nilson Nelson. O Brasil jogará a terceira fase da competição em Sófia, capital da Bulgária, contra a China, Coreia do Sul, Bulgária e Tailândia. A seguir, começará a fase final na Turquia.

Diana, que nasceu em Barueri, marcou até agora 43 pontos em oito jogos pela seleção, sendo 22 de ataque, 16 de bloqueio, além de 5 pontos de saque.

A cirurgia

A cirurgia ortognática é uma técnica utilizada para corrigir alterações de crescimento dos maxilares, conhecidas como anomalias dentofaciais, que podem originar distúrbios da mordida, articulações e respiração, e também repercutir na estética facial. Trata-se, portanto, de um procedimento estético-funcional capaz de restaurar a harmonia facial e a função mastigatória.