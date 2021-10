“Diarista Gato” diz que é assediado por clientes

Ao perder o emprego em meio à pandemia, Gautyelle Machado, de 32 anos, decidiu trabalhar como diarista para sustentar a filha de 11 anos. O morador de Jundiaí só não imaginava que ficaria conhecido como “Diarista Gato” e reclama de sofrer assédio constantemente.

Gautyelle veio do maranhão para São Paulo. Ele trabalhava como líder de equipe em uma rede atacadista, mas perdeu o emprego por conta da pandemia. Sempre engajado com as tarefas de casa o maranhense não pensou duas vezes em começar a trabalhar como diarista.

Ao anunciar os serviços nas redes sociais, Gautyelle começou a receber diversas cantadas. “Recebi muitas ligações de mulheres pedindo para fazer faxina a noite perguntando quanto eu cobrava para fazer ‘serviço extra’. Eu perguntava ‘que serviço era esse?’ e a cliente respondia: ‘sair comigo’”, disse o diarista em reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV.

Enquanto tem muitos clientes que o elogiam pelo trabalho bem executado e limpeza impecável, Gautyelle conta que já foi assediado diversas vezes no final de seu expediente. “Quanto que você cobra para me beijar?”, perguntou uma cliente por mensagem. “Faltou o beijo”, disse outra no final da faxina.

O maranhense afirma que passou a descartar clientes assediadoras. “Primeira vez e última. Não quero mais saber”, diz. “Essas coisas mexem muito com a gente”, completa.

Além dos assédios, Gautyele afirma que encara diariamente preconceito e machismo pelo trabalho que exerce para garantir a pensão da filha. “Ouvi de muitas pessoas que ‘lugar de homem não é fazendo coisa de casa. Vai carpir’”, lembrou.

“Trabalho de diarista é muito sério, de responsabilidade e muito digno. E para essas pessoas, digo que o lugar de homem e mulher é onde eles quiserem estar. Todos merecem respeito. Tenho muito orgulho da minha profissão”, finalizou o diarista, em vídeo publicado nas redes sociais.

