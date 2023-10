Dias das Crianças terá teatro e distribuição gratuita de pipoca em shopping de Barueri

Para marcar o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, o Parque Shopping Barueri preparou uma programação especial e gratuita que vai fazer a diversão dos pequenos. Teatro, distribuição gratuita de pipoca, balões e pintura facial estão entre as atividades.

A programação do shopping conta com teatro gratuito às 14h, com a peça Peter Pan, e às 17h, apresentando Cinderela. As apresentações acontecem no Coworking, ao lado da Riachuelo, e ao final de cada apresentação, as crianças poderão conhecer os personagens no mesmo local.

Para deixar a festa mais animada, às 13h e 16h as crianças contarão com a presença do Robozão e da Flora, mascote do Parque Shopping Barueri, enquanto há distribuição gratuita de pipoca, outras guloseimas e, em parceria com as lojas The Best, Praça Kids e TDonuts, as crianças poderão contar com pintura facial e distribuição de escultura de balões.

Brinquedo inspirado no mundo dos insetos

A diversão para a criançada não termina por aí. Além das atividades gratuitas neste dia 12 de outubro, o Parque Shopping Barueri recebe o Inseto Kids: um espaço repleto de brincadeiras que oferece piscinas de bolinhas, escorregador em formato de lagarta, túnel de luz e torres com obstáculo em um ambiente selvagem cercado dos amigos insetos.

Os valores para participar do Inseto Kids variam de acordo com o tempo de permanência: de 1 a 15 minutos pelo valor de R$ 30; 16 a 30 minutos por R$ 35; 60 minutos por R$ 60 e após esse período será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Crianças com necessidades especiais terão 50% de desconto no valor dos ingressos.

Todas as crianças até 13 anos podem participar das brincadeiras. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um responsável. Crianças com necessidades especiais deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

A atração fica no empreendimento até o final deste mês.