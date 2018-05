Dicas para economizar no Álbum de figurinhas da Copa do Mundo Rússia 2018

Dicas para economizar no Álbum de figurinhas da Copa do Mundo Rússia...

Desde o seu lançamento, há dois meses, o Álbum de figurinhas da Copa do Mundo Rússia 2018 é uma verdadeira febre entre os torcedores brasileiros. No entanto, para completar o livro, os colecionadores precisam desembolsar, no mínimo, R$ 272,80 na compra das 682 figurinhas do álbum, isto é, caso não haja nenhum cromo repetido, o que é quase impossível de acontecer.

Publicidade

Para aproveitar melhor a experiência de colecionador, separamos algumas dicas que podem ajudar a economizar na compra das figurinhas e, assim, completar mais rápido o Álbum da Copa do Mundo Rússia 2018. Confira:

Use cupons de desconto

Para conseguir figurinhas mais baratas, os colecionadores podem fazer a compra dos cromos pelo e-commerce e usar os códigos promocionais oferecidos pelas lojas.

O Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras online, disponibiliza cupom de 10% de desconto para compra de Kits de figurinhas da Copa do Mundo 2018, no site da editora Panini. Para utilizar, é preciso copiar o código e inserir na finalização do pedido.

Publicidade

Faça compras avulsas

Para evitar a compra de figurinhas repetidas, uma boa alternativa é comprar cromos avulsos na loja virtual da Panini. Você pode escolher exatamente as figurinhas que estão faltando para completar o álbum. Cada figurinha avulsa curta R$ 0,40 centavos.

Troque as repetidas

Quem tem muitas figurinhas repetidas pode trocar com outros colecionadores em grupos nas redes sociais ou por sites como o troca figurinhas, que permite a interação entre os usuários cadastrados.

Pelo site é possível oferecer os cromos repetidos, conversar com outros colecionadores online e acompanhar o andamento das trocas. A negociação é de responsabilidade dos próprios usuários.