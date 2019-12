Dilsinho celebra o melhor ano da carreira na expectativa para novo DVD

Dilsinho tem vivido momentos que antes eram apenas sonhos. 2019 é o ano dele. O cantor, que já ultrapassou a marca de 1,5 bilhão de visualizações em seu canal do YouTube e é figura constante no Top 5 de artistas brasileiros mais vistos da plataforma, teve diversos motivos para comemorar nos últimos meses.

Sua música “Péssimo Negócio” ganhou certificação de single de Diamante Triplo, além de ser a canção mais executada nas rádios do país no gênero Samba/Pagode segundo a Billboard.

O cantor fez sua primeira turnê internacional pelos Estados Unidos, onde aproveitou para registrar um projeto inédito, realizado pela primeira vez por um brasileiro. Com toda a captação feita no escritório da VEVO NYC, o artista gravou um álbum, o “Terra do Nunca Acústico”, com releituras acústicas de alguns sucessos presentes em seu primeiro DVD.

Recentemente o Spotify (serviço de streaming de música) divulgou sua tradicional retrospectiva do ano e Dilsinho está em destaque por lá. Ele é o 10º artista mais ouvido no ano na plataforma, seu DVD “Terra do Nunca” é o 7º álbum mais executado pelos ouvintes e, no ranking masculino, o cantor está em 8º lugar como artista mais ouvido.

Dilsinho ainda ganhou o troféu de Melhor Cantor do Ano, no Prêmio Multishow e está concorrendo na categoria Cantor o “Troféu Domingão – Melhores do Ano 2019”. É ou não é o ano dele?

Dilsinho grava 2º DVD dia 19

E para encerrar com chave de ouro, Dilsinho está se preparando para gravar seu segundo DVD, no próximo dia 19 de dezembro, no Parador, em Recife/PE.

O projeto foi batizado de “Open House” e, para sua execução, o cantor optou, pela primeira vez, por estar à frente de todos os detalhes, desde a concepção até o momento da gravação, passando por figurino, locação, repertório, arranjos, e todos os outros pontos importantes na criação de um projeto audiovisual.

“Essa é a primeira vez que me envolvi 100% em um projeto e fiz questão disso. Acho muito importante o artista estar próximo de todas as decisões, mas dessa vez eu estive a frente de tudo. É mais um filho meu que vai sair do papel e eu estou muito ansioso para que isso aconteça da melhor maneira possível”, diz ele.

Para dividir desse momento, Dilsinho escolheu dois artistas para estarem com ele em mais esse marco da carreira do cantor. E os eleitos foram: Thiaguinho e a dupla Henrique e Juliano.

“Ter a oportunidade de trazer dois nomes como esses, ídolos no Brasil inteiro, me deixam ainda mais ansioso para a gravação desse novo projeto. Eu não mudaria nada do ano de 2019 mas, tenho certeza que 2020 vai ser incrível demais na minha carreira”, afirma Dilsinho.

“Sou fã do Thiaguinho desde que comecei a cantar pagode e vai ser emocionante para mim ter o astral dele dividindo uma música pela primeira vez. A dupla Henrique e Juliano tem uma maneira de falar de amor que eu me identifico muito e achamos uma música que, tanto eu quanto eles, nos identificamos demais, o público vai curtir nos ver juntos”, completa o cantor.

