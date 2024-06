Dilsinho faz show gratuito em Osasco no dia 30

O cantor Dilsinho se apresenta no dia 30 de junho, às 19h, no Sesi Osasco. Para garantir a entrada, é necessário reservar o ingresso gratuitamente pelo Meu SESI.

publicidade

O show será no campo de futebol da unidade, com entrada pela Rua Graciela Flores de Piteri. A apresentação é aberta a todos os públicos.

Conhecido por sua voz doce e estilo romântico, Dilsinho é um dos grandes nomes do samba e pagode atualmente. Com canções autorais, carisma e performances cativantes no palco, o artista conquistou o país e acumula números impressionantes em sua carreira.

publicidade

Sucessos memoráveis como “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco”, “Trovão”, “Controle Remoto”, “Se Quiser” e “Cansei de Farra” devem embalar a noite, repleta de emoção e boas vibrações para o público presente.

Serviço:

Show Dilsinho no SESI Osasco

Data e horário: 30 de junho, domingo, às 19h

Local: Campo de futebol – Entrada pela Rua Graciela Flores de Piteri

Ingressos gratuitos: reservas pelo Meu SESI.