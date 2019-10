Dilsinho lança novo álbum, “Quarto e Sala”

Dilsinho lançou hoje (18), seu novo álbum, intitulado “Quarto e Sala”. O compilado vem com nove faixas inéditas e é uma espécie de esquenta para seu novo DVD “Open House”, que será gravado em Recife (PE), no dia 19 de dezembro. O álbum foi produzido por Dilsinho, Bruno Cardoso e Michel Fujiwara e está disponível em todas as plataformas digitais. No Youtube, o projeto ganha quatro videoclipes, um deles gravado em plano sequência.

Sobre “Quarto e Sala”, Dilsinho comenta: “Em todos os lugares do Brasil só recebi carinho, amor. Estive no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Meus fãs e admiradores sempre estiveram comigo, mas agora vou fazer diferente. Quero receber todos eles. Mostrar quem eu sou. De onde vim, o que vivi e no que me transformei. Vamos ficar ainda mais próximos. Então vem, fica à vontade no quarto, na sala”.

Já no Youtube, “Onze e Pouquinho” é o primeiro clipe gravado em plano sequência da carreira do cantor. Outras três faixas de “Quarta e Sala” ganharam registro audiovisual e também estão disponíveis a partir de hoje, são elas: “Pequenos Detalhes”, “Misturados” e “Deixa Pra Amanhã”.

DVD

Em seu novo DVD “Open House”, Dilsinho estará à frente de todos os detalhes desde a concepção até o momento da gravação, passando por figurino, locação, repertório, arranjos, e todos os outros pontos importantes na criação de um projeto audiovisual.

“Essa é a primeira vez que me envolvi 100% em um projeto e fiz questão disso. Acho muito importante o artista estar próximo de todas as decisões, mas dessa vez eu estive a frente de tudo. É mais um filho meu que vai sair do papel e eu estou muito ansioso para que isso aconteça da melhor maneira possível”.

O repertório do novo projeto virá com faixas inéditas, algumas extraídas do álbum “Quarto e Sala” e os dois projetos funcionam como uma espécie de linha do tempo da carreira do jovem cantor.

Segundo ele “o álbum vai servir de esquenta para as músicas do DVD, e será como uma passagem de tempo bem nítida. As referências do projeto de estúdio (álbum) são mais intimistas, tradicionais e antigas, do figurino ao jeito de se portar. O “Open House” (DVD) é justamente essa passagem de tempo, do antigo e do novo. Como se estivéssemos de casa nova, fazendo uma festa pra receber as pessoas”.

Álbum “Quarto e Sala” – Dilsinho

1 – Onze e Pouquinho (Marcos Carvalho / Raffa Torres)

2 – Deixa Pra Amanhã (Rapha Lucas / Matheus Aleixo)

3 – Misturados (Samuel Deolli / Davi Jonas / Lucas Santos)

4 – Sogra (Pedro Mendes)

5 – Pequenos Detalhes (Brunno Gabryel / Rodrigo Melim / Ronaldinho Gaucho)

6 – Quarto e Sala (Bruno Cardoso / Sergio Jr. / Brunno Gabryel)

7 – Combinado Não Sai Caro (Rodrigo Melim)

8 – Hora de Voltar (Hugo Henrique / Ciro Neto)

9 – 3 Pulinhos (Rapha Lucas / Pedro Mendes)