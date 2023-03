Dinheiro de Lexa pode ser bloqueado por dívida de MC Guimê

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de parte dos rendimentos da cantora Lexa para o pagamento de uma dívida do marido, o funkeiro osasquense MC Guimê. A artista ainda pode recorrer para tentar reverter a decisão.

O relator do processo, desembargador Coelho Mendes, autorizou a possibilidade de penhora limitada a 30% do rendimento mensal de Lexa até que a dívida do ex-BBB seja quitada. Pela decisão, a cantora pode ser responsabilizada pela dívida de Guimê por ser casada em comunhão universal de bens.

Podem ser penhorados lucros, direitos autorais de imagem, músicas, presentes e futuros em nome de Lexa e do cônjuge. De acordo com o portal “Metrópoles”, a decisão partiu do desdobramento de um processo do qual empresários cobraram o ex-BBB pela dívida relacionada à compra de uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, em 2016. Guimê não terminou de pagar as parcelas do imóvel. O caso então foi parar na Justiça.

O ex-BBB chegou a recorrer, mas foi condenado em segunda instância. Em seguida, o advogado da parte vencedora do caso processou Guimê pelas custas do processo, pedindo a quantia de R$ 421 mil mais correção. A última decisão judicial que determinou o bloqueio dos rendimentos de Lexa refere-se a esta dívida.

Vale lembrar ainda que todo rendimento de Guimê durante sua participação no BBB 23 foi penhorado. O funkeiro osasquense foi eliminado do reality show da TV Globo após ser acusado de praticar importunação sexual. Do lado de fora, além de ter sido intimado a prestar depoimento, Guimê decepcionou a esposa. Com a relação estremecida, ainda não se sabe se o casamento chegou ao fim.

A defesa de Lexa não se pronunciou publicamente sobre a decisão judicial.