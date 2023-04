Direção de escola estadual em Osasco aciona polícia e estudante com faca é apreendido

Direção de escola estadual em Osasco aciona polícia e estudante com faca...

A polícia apreendeu um estudante de 14 anos que levou uma faca para a sala de aula, na Escola Estadual Neuza de Oliveira Previde, Jardim Baronesa, em Osasco, na segunda-feira (3). Segundo relatos, o aluno estaria com medo e levou a arma branca para se defender de um possível ataque após mensagens com ameaças circularem em grupos de WhatsApp.

publicidade

A polícia foi acionada após ser informada sobre a ameaça de um suposto ataque na escola. A ocorrência gerou preocupação de pais e responsáveis, que compareceram na unidade escolar para buscar os filhos antes mesmo do término das aulas.

Ao tomar conhecimento sobre o ocorrido, o vereador Emerson Osasco (Rede) foi à escola. Em vídeo que circula nas redes sociais, ele diz que conversou com a direção e contou o que aconteceu. “Durante a semana, circularam mensagens de ameaças e de violência. No sábado, mesmo dia em que a direção tomou conhecimento das mensagens, foi registrado um boletim de ocorrência, no 10º DP de Osasco”, explicou o vereador.

publicidade

Ainda segundo Emerson, a direção pediu reforço da Ronda Escolar na unidade. Ele afirma que, segundo as mensagens, um suposto ataque estaria marcado para esta terça-feira (4), quando a faca foi encontrada dentro de uma sala de aula. “Essa faca estava com um aluno”, afirmou.

O adolescente de 14 anos e outros dois estudantes, de 14 e 16 anos, foram conduzidos ao 10º DP de Osasco, acompanhados dos responsáveis, e prestaram depoimento. “O adolescente falou que trouxe a faca para a escola para se proteger desse possível ataque. […] A faca foi trazida [à escola] por um aluno que estava com medo”, relatou o vereador.

publicidade

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, em nota ao portal “Metropoles”, que o garoto também tinha dois estiletes, um canivete e um bilhete, que foram apreendidos. O caso foi registrado como contravenção penal de porte de arma branca e apreensão. A Vara da Infância e Juventude de Osasco também foi acionada.

A Secretaria Estadual de Educação informou, em nota ao Visão Oeste, que acionou a Polícia Militar assim que a gestão da escola tomou conhecimento dos fatos. “Os alunos e responsáveis foram para delegacia e o boletim de ocorrência foi registrado. O caso foi inserido na Plataforma Conviva (Placon)”, diz.

“A Seduc ressalta que as escolas da rede estadual estão atentas aos comportamentos dos estudantes, atuando com a escuta ativa e mediação, buscando solucionar os conflitos identificados”, explica ainda, no texto. “A Diretoria de Ensino de Osasco e a equipe gestora da unidade estão à disposição da comunidade escolar para esclarecimentos”, finaliza.

Casos na região

Essa não é a primeira ocorrência policial dentro de escolas públicas na região nos últimos dias. Foram registrados casos em Barueri, Santana de Parnaíba e Cotia.

Em Cotia, duas facas foram apreendidas pela Polícia Civil dentro da Escola Estadual José Barreto, no Morro Grande, na quinta-feira (30). Segundo informações do portal “Cotia & Cia”, os objetos levados por um aluno seriam emprestados a um colega de classe que tinha rixa com outro estudante e uma professora. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como ameaça.

Já em Barueri, um aluno teria ameaçado uma professora dentro de uma escola da rede municipal de ensino, a EMEF Estevan Placêncio, na quarta-feira (29). Neste caso, a mãe de um aluno teria visto no celular do filho mensagens em um grupo de WhatsApp nas quais eram feitas ameaças direcionadas a uma professora de Língua Portuguesa, e decidiu relatar à direção da escola, que acionou a Guarda Civil Municipal. Um boletim de ocorrência também foi registrado.

No mesmo dia 29, um estudante de 15 anos foi afastado após ameaçar fazer um atentado contra colegas da Escola Municipal Antônio Carlos Jobim, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. Segundo a direção da escola, o aluno, que foi transferido recentemente para a rede municipal de ensino de Santana de Parnaíba, é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em um dos vídeos que repercutiram nas redes sociais, o estudante teria escrito: “Nova escola, novas oportunidades”.

Ataque na Vila Sônia

A ameaça que teria sido feita pelo aluno da escola Antônio Carlos Jobim tinha referência ao ataque ocorrido no último dia 27 dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, que tirou a vida de uma professora de 71 anos e deixou outras quatro pessoas feridas.

A tragédia levantou uma série de questionamentos a respeito da segurança nas escolas. Em Osasco, vereadores sugeriram a implantação de detectores de metais para prevenir esse tipo de ocorrência. Os parlamentares destacaram ainda a necessidade de criar medidas para conter a proliferação de grupos de ódio na internet.

Também em Osasco, o prefeito Rogério Lins (Podemos) informou que as escolas da rede municipal de ensino contarão com um “botão do pânico”, que poderá ser acionado em caso de sinistros. O sistema será integrado ao Centro de Operações Integradas (COI) do município.