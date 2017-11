Diretoria de Ensino da Região de Osasco abre vagas de agentes de organização escolar

A Diretoria de Ensino (DE) da Região de Osasco, do governo do estado, abriu processo seletivo para contratar dois agentes de organização escolar.

A função exige Nível Médio. O salário é de R$ 1,1 mil, por 40 horas semanais. O contrato é de um ano. A seletiva será por prova objetiva, prevista para ser aplicada dia 3 de dezembro.

Entre as atividades do cargo estão: zelar pelo bem-estar dos alunos e pela estrutura física da unidade de ensino, orientar os estudantes quanto às normas de conduta previstas no regimento escolar, controlar a movimentação dos alunos nas dependências da escola e auxiliar na manutenção da disciplina geral.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de novembro, das 9h às 16h. Elas podem ser feitas na DE da Região de Osasco: rua Geraldo Moran, 271, Jardim Umuarama.