Com pouco mais de 35% das urnas apuradas até às 19h15 deste domingo (2), o candidato Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela Presidência da República com 47,34% dos votos, seguido do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula (PT), que soma 43,86% dos votos.

Em terceiro lugar aparece a candidata do MDB, Simone Tebet tem 4,54%, ultrapassando Ciro Gomes (PDT), com 3,06%. Felipe D’ávila (Novo) tem 0,51% dos votos; e Soraya Thronicke 0,50%.