‘Divertida Mente 2’ estreia nos cinemas de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

“Divertida Mente 2” chega aos cinemas de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e região e em todo o país nesta quinta-feira (20). A animação da Disney com a Pixar retrata a continuação da trajetória de Riley.

No filme, a menina se encontra mais velha, passando pela adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle dela está passando por uma adaptação para receber algo inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza não sabem como será com a chegada dos novos inquilinos.

A animação promete fazer sucesso no cinema mundial, assim como ocorreu em “Divertida Mente”, de 2015, que rendeu o Oscar de Melhor Animação na época. Prova disso é que a sequência já sagrou-se como a maior estreia de bilheteria de 2024, somando 295 milhões de dólares em todo o mundo.

Assista ao trailer: