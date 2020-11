Dívidas podem ser renegociadas em até 73 vezes e com descontos em feirão do Itaú

O Itaú Unibanco abre nesta terça-feira (24) nova oportunidade para que clientes com dívidas possam terminar o ano com uma perspectiva mais otimista para sua vida financeira. Durante o feirão, pessoas e empresas vão encontrar facilidades de parcelamento, descontos para a quitação à vista e redução de taxas de juros, além da disponibilidade de diversos canais de atendimento para regularizar sua situação.

Estão no alvo da iniciativa quase 12 milhões de pessoas físicas e jurídicas, que podem obter novas condições para pagar parcelas de empréstimos e faturas de cartões de crédito em atraso, de qualquer valor, com reparcelamento em até 73 vezes, além dos descontos e taxas especiais. Quanto maior o valor da entrada paga pelo cliente, melhores as condições da proposta.

“Essa ação ganhou nova relevância em um ano tão atípico como esse. Ficar no ‘vermelho’ é uma situação mais comum do que se imagina: em 2019, mais de 61 milhões de brasileiros encerraram o ano inadimplentes – e ao fim de 2020 devemos ver esse número aumentar. O feirão é mais uma de nossas iniciativas para atenuar a situação e ajudar nosso cliente a ter uma recuperação mais rápida”, diz Alexandre Borin, diretor de Recuperação do Varejo do Itaú Unibanco.

Os clientes interessados podem acessar o app do Itaú ou o site https://renegociefacil.itau.com.br/ (em caso de esquecimento da senha eletrônica ou conta inativa), além dos canais tradicionais de atendimento, até 11 de dezembro de 2020.