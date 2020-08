Doação de sangue poderá ser feita com hora marcada no Continental Shopping

No dia 19 de agosto, o Continental Shopping vai receber mais uma edição da campanha “Doe Sangue, Doe Vida”, das 9h às 15h30. A meta é arrecadar 100 bolsas de sangue, que serão destinadas ao Banco de Sangue Paulista.

Para garantir a segurança de todos, os interessados precisam agendar um horário para a doação por meio do WhatsApp do shopping, no número (11) 97622-7395. Os atendimentos acontecem a cada 30 minutos, com no máximo nove pessoas por horário, medida para evitar a aglomeração.

“O mundo está passando por um momento delicado e precisamos ter cada vez mais empatia pelo próximo. A campanha é uma forma de promover a mais solidárias das ações, a doação de sangue, e contribuir com aqueles que precisam”, afirma Juliana Garbini, coordenadora de marketing do empreendimento.

Para ser um doador, o interessado deve apresentar documento oficial com foto, passar por uma breve entrevista de triagem, ter entre 18 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha acontecido até os 60 anos). Menores de idade a partir de 16 anos com termo de autorização assinado pelos pais também podem contribuir, o termo está disponível no site do Banco de Sangue Paulista.

A iniciativa é fruto de uma parceria do Continental Shopping com o Rotary Clube de São Paulo – Parque Continental e o Banco de Sangue Paulista. Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4040-4981 ou no site www.continentalshopping.com.br.

Confira a lista de requisitos para ser um doador de sangue:

– O peso deve ser superior a 50 kg para homens e 55 kg para mulheres;

– Se homem, deve ter doado há mais de 60 dias;

– Se mulher, deve ter doado há mais de 90 dias, não estar grávida, não estar amamentando, já terem se passado pelo menos 3 meses de parto ou aborto;

– Não ter tido Hepatite após os 10 anos de idade;

– Não ter histórico de contato com o inseto barbeiro, transmissor da Doença de Chagas;

– Não ter histórico de malária ou se esteve em região de malária nos últimos 6 meses;

– Não ter realizado Endoscopia / Colonoscopia nos últimos 6 meses;

– Não ter ou ter tido Sífilis;

– Não ter tatuagens e/ou piercings recentes (menos de 1 ano);

– Não ter recebido transfusão de sangue ou hemoderivados no último ano;

– Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação;

– Estar alimentado e com intervalo mínimo de 2 horas após a última refeição;

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas que antecedem a doação;

– Não ter mais de 3 parceiros sexuais nos últimos 12 meses;

– Não ter fumado na última hora que antecede a doação.

Serviço

Campanha Doe Sangue, Doe Vida – Continental Shopping

Data: 19 de agosto / Horário: das 9h às 15h30 / Local: Piso Boulevard

WhatsApp para agendamento: (11) 97622-7395

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré

Mais informações: (11) 4040-4981 – www.continentalshopping.com.br