A Guarda Civil Municipal de Osasco prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (7), dois indivíduos após assalto na região central da cidade.

publicidade

A ação foi registrada por meio das câmeras de monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI) de Osasco, que encaminhou equipes da guarda municipal ao endereço, na travessa da avenida Autonomistas com a rua Antônio Agú, no Centro.