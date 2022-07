Dois bandidos que faziam arrastões em Carapicuíba são presos após perseguição

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapicuíba prendeu, nesta segunda-feira (18), dois indivíduos acusados de envolvimento em arrastões na Estrada do Pequiá.

Durante patrulhamento pela Avenida Marginal do Ribeirão, a equipe se deparou com indivíduos em três motocicletas, sendo uma sem placa e duas com a placa encoberta. Imediatamente, iniciou-se uma perseguição.

Quando chegaram na rua Newton Macha, os ocupantes de uma das motos caíram. Com eles, foram encontrados carteira com documentos, cartão e dinheiro que haviam sido furtados.

Ambos foram encaminhados ao 1° DP de Carapicuíba, onde seis vítimas, que haviam sido roubadas na Estrada do Pequiá, reconheceram os assaltantes. Os itens roubados foram devolvidos. Já os indivíduos permaneceram presos.