Dois bandidos são mortos por PM à paisana durante tentativa de assalto em Osasco

Um policial militar à paisana matou dois criminosos, de 19 e 23 anos, durante uma tentativa de assalto no Parque dos Príncipes, em Osasco. O caso aconteceu no domingo (16).

Segundo relato, o PM teria presenciado os dois suspeitos em uma moto no momento em que abordaram um motorista que tirava o carro da garagem, na rua Manoel da Nóbrega. Ele teria dado voz de prisão aos meliantes. Neste momento, um dos suspeitos teria puxado um revólver e atirado na direção do policial, que revidou.

O policial não ficou ferido. Já os dois criminosos morreram no local do crime. Com eles, foram encontrados aparelhos celulares, uma bolsa e documentos de terceiros. Segundo informações, a moto utilizada pelos assaltantes havia sido roubada em Carapicuíba, cidade vizinha, dias antes.

O caso foi registrado no 5º DP de Osasco.