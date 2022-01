Dois campos de futebol em Barueri ganham grama sintética

Dois novos campos de futebol, do Jardim Esperança e da Aldeia de Barueri, estão passando por reforma para a troca do piso por grama sintética. O prazo de conclusão das obras é de 120 dias, segundo a administração municipal.

publicidade

“A grama sintética é uma tendência mundial; pode ser utilizada por muito mais tempo e é bem mais econômica. Com esse investimento, teremos mais qualidade e mais horários disponíveis para os jogos de futebol tanto das escolinhas de esportes como dos campeonatos”, destaca o secretário de Esportes, Tom Moisés.

Barueri já tem grama sintética nos dois campos do Complexo Esportivo da Vila Porto, no campo do Parque Viana e do Jardim Maria Helena e terá também no campo anexo ao Complexo Esportivo do Jardim Silveira.

publicidade