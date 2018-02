Dois homens são presos por roubarem tábuas de construção no Conjunto dos Metalúrgicos em Osasco

Dois homens são presos por roubarem tábuas de construção no Conjunto dos...

No dia 15 de fevereiro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) realizou a prisão de dois indivíduos por roubarem tábuas na Rua Joichi Yamaji, no Conjunto dos Metalúrgicos, em Osasco.

Durante o patrulhamento, a equipe de policiais avistou os dois suspeitos carregando seis tábuas de madeirite. No momento da abordagem foi verificado que os indivíduos haviam furtado os itens de um local próximo que estava em construção.

Os dois homens foram conduzidos ao 8º Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão que elaborou o Boletim de Ocorrência por flagrante de Furto. Os indivíduos ficaram à disposição da Justiça.