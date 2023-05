Dois ladrões armados tentam fugir da PM, mas são presos após praticarem diversos roubos em Jandira

Policiais Militares prenderam dois indivíduos suspeitos de praticarem diversos roubos na região de Jandira. A prisão aconteceu no último sábado (20), pela rua Imirim.

A polícia deu ordem de parada aos suspeitos, que estavam em uma moto com o emplacamento encoberto, mas o condutor desobedeceu e empreendeu fuga. Os indivíduos foram alcançados e detidos após a perseguição que terminou na Estrada Velha de Itapevi.

Segundo a PM, com o garupa foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração suprimida e duas munições intactas. Ambos são egressos do sistema prisional com vários artigos, e foram conduzidos ao DP da região, onde permaneceram à disposição da Justiça.

