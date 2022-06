Dois menores são apreendidos após roubo a motociclista na Raposo Tavares

Dois adolescentes foram apreendidos pela Força Tática da Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (17), após roubarem um motociclista na rodovia Raposo Tavares, em Osasco.

publicidade

Os policiais receberam as informações sobre o roubo via COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar e iniciaram patrulhamento na região. Ambos foram avistados e tentaram fugir ao notarem a presença da equipe, mas foram alcançados em seguida.

Com eles, a polícia encontrou um simulacro de pistola e uma mochila com notebook, mouse, carregador portátil e duas microcâmeras. Aos policiais, a dupla admitiu a autoria do roubo.

publicidade

Eles foram encaminhados ao 5° DP de Osasco, onde foram reconhecidos pela vítima. O caso foi registrado como ato infracional de roubo e ato infracional de receptação.