Dois são presos ao tentarem roubar caixa de cerveja de lava rápido no Vila Yara

Nesta terça-feira (13), por volta das 06h40, a policia militar efetuou a prisão de dois indivíduos por tentarem furtar um lava rápido, na Rua Moema, na Vila Yara, em Osasco.

A equipe de policiais foi acionada pela Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) para averiguação de um possível furto em um lava rápido. Chagando ao local, os policiais detiveram dois indivíduos que estavam tentando retirar um compressor de água, que utilizado na lavagem dos veículos, e uma caixa de cerveja. Foi verificado que o cadeado do portão do estabelecimento havia sido estourado com barras de ferros pelos infratores, que permaneceram detidos.

Os policiais militares conduziram os indivíduos até o 5º Distrito Policial, sendo apresentada a ocorrência à autoridade de plantão que elaborou o Boletim de Ocorrência flagrante por Furto Qualificado. Os dois indivíduos permaneceram à disposição da justiça.