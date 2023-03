Dois são presos após furtarem roupas dentro de shopping em Barueri

Na tarde desta terça-feira (7), duas pessoas foram presas após furtarem roupas em uma loja de departamento dentro de um shopping, na região do Tamboré, bairro nobre de Barueri.

As informações são do “Brasil Urgente”, da Band. De acordo com o telejornal, os dois indivíduos foram detidos pela Polícia Civil em flagrante.

Esta é a segunda ocorrência policial no mesmo shopping desde o início do ano. O primeiro caso aconteceu no final de janeiro, quando criminosos fortemente armados invadiram uma loja de celulares e roubaram mais de 100 aparelhos celulares. O prejuízo estimado foi de R$ 1 milhão.

