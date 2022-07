Dois são presos após furtos dentro de Polo Industrial em Jandira

A Guarda Civil Municipal de Jandira prendeu dois homens acusados de cometerem furtos dentro do Polo Industrial 2, no Jardim Alvorada. Indivíduos estavam com diversos objetos roubados quando foram localizados.

Os guardas iniciaram uma varredura nos arredores dos prédios após receberem uma denúncia anônima. De acordo com as informações, os suspeitos teriam furtado os objetos para trocar por droga.

Ambos foram localizados, detidos e vão responder por crime de furto qualificado. Já os itens subtraídos foram devolvidos às vítimas.

