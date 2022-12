Dois são presos após tentativa de fuga com carro roubado no Baronesa, em Osasco

Dois são presos após tentativa de fuga com carro roubado no Baronesa,...

Policiais militares do 5º Batalhão de Ações Especiais (BAEP) prenderam dois indivíduos por roubo a veículo, no Jardim Baronesa, em Osasco, ontem (22). A dupla tentou fugir pela contramão, mas foi cercada.

A equipe estava em patrulhamento quando recebeu a informação via rede rádio de um veículo Ecosport, produto de roubo por dois indivíduos. Munidos das características os policiais realizaram as buscas, quando pela Avenida Presidente Kennedy se depararam com o veículo no contra fluxo.

Os policiais militares deram ordem de parada, mas não foi acatada, iniciaram um breve acompanhamento e após cerco policial, na tentativa de evasão a pé, os infratores foram detidos.

Os criminosos foram conduzidos ao DP de Osasco, onde foram reconhecidos pela vítima, e permaneceram à disposição da Justiça.