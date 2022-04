Dois são presos com mais de 1 tonelada de maconha em Embu

Dois homens foram presos em flagrante na noite da última quarta-feira (13) em Embu das Artes com um semi-reboque recheado de maconha.

publicidade

A prisão foi feita pelos policiais do 1º Batalhão de Polícia de Choque “Tobias Aguiar” (Rota).

A equipe patrulhava pela Rua Baronesa de Itu quando viu dois homens mexendo no semi-reboque de um Scania, o que chamou a atenção dos policiais.

publicidade

Durante a revista, foram localizados 1.714 tablets da droga escondida dentro do veículo. Com um dos homens, foi encontrada a chave de um Pajero que estava estacionado a cerca de 100 metros do local. O homem disse que o veículo era seu e nele os policiais encontraram, dentro de uma mochila no assoalho atrás do banco do motorista, a quantia de R$ 30,7 mil.

A dupla foi detida por tráfico de drogas e a ocorrência foi apresentada à Polícia Federal.