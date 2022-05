Dois são presos em Barueri após roubo de 27 toneladas de cobre

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu, na última quinta-feira (12), dois homens, em Barueri, por roubarem um caminhão com 27 toneladas de cobre. A carga havia sido roubada em Mairiporã.

O flagrante foi realizado por integrantes da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar), durante a operação Sufoco. Os agentes foram informados sobre o crime, ocorrido na parte da manhã, e imediatamente iniciaram buscas para encontrar o veículo com a carga.

O caminhão com o cobre, que estava armazenado em um container, foi interceptado pelos policiais civis na Avenida Marginal Projetada, no Tamboré. Os dois ocupantes do veículo foram abordados, sendo constatado que faziam parte de um esquema de roubo e receptação de cargas. Ambos foram detidos e conduzidos à unidade especializada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o motorista do caminhão foi feito refém por outros integrantes da quadrilha, mas foi libertado pelos criminosos em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Ele não reconheceu os dois detidos em Barueri como os responsáveis pelo ataque. Sendo assim, a dupla foi autuada por receptação.