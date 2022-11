Dois são presos por roubo em Carapicuíba

A Força Tática do 33º Batalhão de Polícia Militar prendeu dois indivíduos por roubo, em Carapicuíba, nessa segunda-feira (28).

Os homens estavam em um veículo com queixa de roubo. Os policiais estava em patrulhamento quando avistaram o veículo Fiat/Siena, mas que no momento, circulava com placas de um Ford/Escort.

O veiculo estava sendo ocupado por três indivíduos e havia denúncia de que seus ocupantes estavam envolvido em vários roubos pela região.

Na tentativa de abordagem, o condutor não obedeceu aos sinais luminosos e sonoros e fugiu em alta velocidade pelas ruas.

A viatura fez a perseguição e o condutor perdeu o controle do veículo, chocando-se contra a guia da calçada. Nesse momento, todos os ocupantes abandonaram o carro e fugirem. Logo depois, dois dos indivíduos foram abordados sendo realizada busca pessoal, bem como vistoria veicular, consulta à numeração de chassi e também um par de placas encontrado no carro, que constou como produto de roubo pelo município de Itapevi.

As partes conduzidas ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde compareceram as vítimas do roubo as quais reconheceram os autores.