Dois traficantes são presos pela GCM de Osasco em casa abandonada

Os agentes da Ronda Operacional com Motocicletas (ROMO), da Guarda Civil de Osasco, prenderam dois traficantes na terça-feira (29), na cidade das Flores.

A equipe fazia patrulhamento ostensivo quando avistou dois suspeitos em frente a uma residência em estado de abandono na rua Pedro Secol. Ao perceberem a presença dos guardas, os indivíduos tentaram fugir. Em deles entrou na casa e outro correu para a rua Goiabeira, mas ambos foram detidos.

Com eles, foi encontrada uma sacola com entorpecentes, sendo 56 invólucros com crack, 90 com cocaína e 19 porções de maconha. Eles também portavam celulares, anotações do tráfico de drogas e dinheiro proveniente do crime.

Eles foram encaminhados ao 1° DP de Osasco, onde o caso foi registrado como tráfico de entorpecente. Na delegacia, foi constatado que um dos indivíduos era procurado pela Justiça.

