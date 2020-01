DollyPartonChallenge: Polícia Militar entra na onda de desafio que viralizou nas redes sociais

Até a Polícia Militar de São Paulo entrou na onda do desafio que virou febre na internet que convida os internautas e compartilharem montagens com imagens que os representem nas diferentes redes sociais. Trata-se do #DollyPartonChallenge, criado pela cantora e atriz e norte-americana Dolly Parton.

A PM paulista publicou a montagem de fotos em suas redes sociais oficiais nesta terça (28). “Nós também fizemos a nossa versão da moda lançada pela cantora e atriz norte-americana Dolly Parton, e lembrar que, além das redes sociais, estamos presentes nos 645 municípios do Estado de São Paulo”, declarou a corporação.

No entanto, diferentemente da maioria dos que entram na brincadeira, a Polícia Militar não menciona o Tinder, rede social de relacionamentos, substituído pelo blog.